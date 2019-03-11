В Якутии завели дело после гибели ребенка при падении снега с крыши дома

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в Алданском районе Якутии ребенка, которого придавило упавшим с крыши снегом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в понедельник.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") по факту гибели ребенка при сходе снега с крыши дома в поселке Нижний Куранах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после гибели ребенка начата проверка региональной прокуратуры. Инцидент произошел 8 марта. Восьмилетний мальчик во время прогулки взобрался на крышу одноэтажного дома, где скопилась большая масса снега. Она сошла вместе с ребенком, мальчик не смог самостоятельно выбраться из снежного завала, по предварительным данным, он умер из-за общего переохлаждения организма.

По данным СК, многоквартирный дом не обслуживался коммунальными службами, хотя в нем проживала одна семья по договору социального найма. "Своевременного обращения в компетентные органы об исчезновении малолетнего ребенка не поступало, в связи с чем его поиски в день исчезновения не были организованы", - утоняется в релизе.