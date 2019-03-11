Брат подозреваемого в шпионаже Уилана рассчитывает на поддержку Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана выразил признательность членам Сената и Палаты представителей Конгресса США за заявления с требованиями о его освобождении. Об этом Дэвид Уилан сообщил в понедельник в письме, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Мы вдохновлены поддержкой со стороны сенаторов Марко Рубио и Джин Шахин, а также конгрессмена Хейли Стивенса и председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиота Энджела, которые выразили озабоченность по поводу того, как с ним обращаются, - говорится в сообщении. - Эти заявления свидетельствуют о том, что свобода американца должна быть поводом для озабоченности для всех американцев вне зависимости от партийной принадлежности".

По утверждению брата задержанного, продление срока заключения для Уилана до 28 мая "нацелено на изоляцию Пола". "Пока он находится в тюрьме, следователи ФСБ могут ограничивать его возможности поддерживать связь и препятствовать доступу к нему сотрудников консульства США и других стран", - полагает Дэвид Уилан. По его данным, следующий визит сотрудников консульства США к Полу Уилану намечен на 15 марта.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энджел в заявлении, распространенном на прошлой неделе, назвал ситуацию с Уиланом "вопиющим нарушением международного права".

48-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ в отношении него возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.