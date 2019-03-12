СК возбудил дело об оскорблении представителя власти в отношении авиадебошира из Оренбурга

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиадебошир, снятый с рейса в аэропорту Оренбурга, стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере WhatsАpp.

"В отношении 37-летнего жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ)", - сообщает СК.

В понедельник вечером мужчина устроил дебош на борту самолета рейсом Оренбург - Москва, ругался и мешал работе экипажа. Командир воздушного судна вызвал полицейских, которые сняли нарушителя с рейса. При доставлении в отдел мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес сотрудников.