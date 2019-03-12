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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Эксперты Южной Кореи начали проверку безопасности самолетов Boeing 737 MAX8

Особое внимание уделят системе управления хвостовым стабилизатором

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея приступило к экстренной проверке безопасности самолетов Boeing 737 Max 8 южнокорейской авиакомпании Eastar Jet. Ранее было объявлено о приостановке полетов лайнеров данного типа.

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Ведомство сообщило во вторник, что группа экспертов изучит ситуацию с техническим обслуживанием и фактическим применением Boeing 737 Max 8. Особое внимание планируется уделить системе управления хвостовым стабилизатором. По мнению южнокорейских специалистов, возможно возникновение сбоев в ее работе из-за ошибок управляющих ей сенсоров.

На такую версию экспертов натолкнуло сходство двух катастроф: 29 октября прошлого и 10 марта этого года, когда разбились Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air и эфиопской Ethiopian Airlines. В обоих случаях самолеты сразу после взлета неоднократно резко набирали высоту и снижались.

В декабре прошлого года южнокорейская Eastar Jet первой среди отечественных авиаперевозчиков приобрела два лайнера Boeing 737 Max 8. Они используются на международных маршрутах в Японию, Таиланд и Вьетнам. В этом году Korean Air Lines и T'way Air намерены закупить около 30 таких самолетов. В следующем году Jeju Air планирует приобрести 50 лайнеров этой же модели.

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Республика КореяКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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