Глава Минкавказа считает арест Арашукова "верхушкой айсберга"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Недавний арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова - "верхушка айсберга" в ситуации с раскрытием хищений газа и неплатежами за ресурсы ТЭК на Северном Кавказе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

"Надо подождать дальнейшего развития событий. Думаю, мы видим лишь верхушку айсберга. В ситуации разбираются правоохранительные органы. По результатам расследования и в ходе судебного процесса узнаем то, что пока скрыто под водой", - сказал министр.

Говоря о ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса в другой республике Северного Кавказа - Дагестане - Чеботарев дал положительную оценку работе главы региона Владимира Васильева. "По-моему, он (глава Дагестана Владимир Васильев - прим. ТАСС) успешно справляется с возложенными обязанностями. Постепенно наводится порядок и в сфере ТЭК Дагестана. Платежи населения и коммунальщиков растут, потери снижаются", - отметил он.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, суд также арестовал его отца, Рауля Арашукова, занимавшего должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а позже - советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз". Следствие считает, что сенатор организовал убийства в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Арашукову-старшему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).