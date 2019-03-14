Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский городской суд в четверг признал законным продление до 22 мая срока ареста в отношении гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

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"Постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении обвиняемому Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.

Как следует из резолютивной части постановления суда, защита просила освободить Уилана под залог. Рассмотрение жалобы прошло в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле секретных материалов.