На юге Малайзии ликвидировали выброс опасных химикатов в реку

СИНГАПУР, 17 марта. /ТАСС/. Профильные ведомства Малайзии завершили очистку реки на юге страны, куда попали опасные химические выбросы, что привело к массовому отравлению местных жителей.

"Начавшаяся 13 марта операция завершена в воскресенье", - сообщила министр по делам энергетики, технологий, науки, изменения климата и окружающей среды Йео Би Уин. По ее словам, "1,5-километровый участок реки полностью очищен". Министр подтвердила, что уровень загрязнения воздуха соответствует норме. Как передает агентство Bernama, глава ведомства отметила, что "примерно 30 специальных групп продолжат мониторинг ситуации, особенно вблизи школ и детских садов".

Ранее власти штата Джохор, где произошел инцидент, признали, что в воздухе обнаружено повышенное содержание как минимум 15 различных химикатов.

По официальным данным, число пострадавших от выбросов химикатов превысило 3,5 тыс. Пациенты с признаками отравления метаном поступали на медицинскую базу, специально открытую на стадионе города Пасир Гуданг в штате Джохор. Местные власти распорядились закрыть все учебные заведения города.

Правоохранительные органы установили, что причиной загрязнения стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий. Хозяин небольшого завода задержан. Как ожидается, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.