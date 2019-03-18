Защита Титиева пока не решила, будет ли обжаловать приговор

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Защита главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, которого суд приговорил к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков, пока не решила, будет ли обжаловать приговор. Об этом журналистам сообщил адвокат правозащитника Петр Заикин.

"Это решение [о подаче апелляции на приговор] будет взвешенным и тщательно обдуманным, не будем делать громких заявлений. Мы не согласовывали коллективно эту позицию [об обжаловании]. Мы обязаны учитывать различные варианты развития ситуации, и в каждом варианте ситуации просчитывать дальнейшие шаги", - сказал он, отвечая на вопрос о подаче апелляции на приговор.

Адвокат назвал вынесенный в понедельник приговор Титиеву гуманным. "Достаточно мягкий приговор, гуманный, неожиданно для нас. Думали, более жестким [будет]", - отметил Заикин.

Право Титиева на условно-досрочное освобождение возникнет 10 мая, добавил адвокат.

Шалинский районный суд Чечни признал виновным в хранении наркотиков главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему меру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.