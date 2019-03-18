Адвокат: Титиев сможет подать на УДО через 10 дней, если приговор не будет обжалован

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев сможет подать на условно-досрочное освобождение (УДО) через 10 дней, если приговор не будет обжалован. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил адвокат Титиева Павел Чиков.

Ранее сообщалось, что в понедельник Шалинский районный суд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

"Право на УДО возникает по отбытии 1/3 срока. Таким образом, ходатайство об УДО Оюб Титиев сможет подать сразу после апелляции, если приговор останется в силе. Возможно, сделано это в том числе для того, чтобы отговорить Титиева от обжалования приговора. Полагаю, вряд ли он на это пойдет, но если приговор обжаловаться не будет, то УДО он сможет просить после истечения 10 дней", - написал Чиков.

По его словам, поскольку снижена категория преступления с тяжкой на средней тяжести, к Титиеву применяются более льготные правила УДО. "Оюбу Титиеву суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднюю тяжесть (применил статью 15 УК РФ) и назначил четыре года колонии-поселения. Поскольку квалификация осталась ч. 2 ст. 228 УК РФ, срок, проведенный в СИЗО будет засчитываться 1 к 1. Сокращения срока в связи с этим не будет", - добавил адвокат.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.