Bloomberg: неполадки на Boeing 737 возникали за сутки до катастрофы лайнера в Индонезии

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Неполадки с управлением Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air возникли за сутки до того, как точно такой же самолет потерпел катастрофу 29 октября 2018 года, но тогда трагедию предотвратило вмешательство опытного пилота. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на двух лиц, знакомых с ходом расследования.

По их данным, самолет, выполнявший рейс по маршруту Бали-Джакарта, начал резко снижаться, и третий пилот, оказавшийся в кабине, посоветовал командиру корабля отключить один из блоков управления. На следующий день, отметило агентство, уже другой экипаж столкнулся, как предполагают, с такой же проблемой. Этот самолет авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли.

Ранее неизвестные данные о неполадке на другом рейсе компании Lion Air дают новый ключ к пониманию того, почему некоторые пилоты Boeing 737 MAX, столкнувшись с проблемами управления, смогли предотвратить катастрофу, в то время как другие теряли контроль и самолеты гибли, отметил Bloomberg.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.