МИД Малайзии подтвердил гибель подростка во время теракта в Новой Зеландии

СИНГАПУР, 21 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Малайзии подтвердило гибель 17-летнего подростка во время теракта в новозеландском Крайстчерче. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"С глубоким прискорбием сообщаем, что Мохаммад Хазик числится среди 50 погибших в результате произошедшей трагедии", - отметили в МИД. До недавнего времени молодой человек считался пропавшим без вести. Кроме того, во время нападения ранения получили еще трое граждан Малайзии, в том числе отец скончавшегося юноши.

Представители ведомства также сообщили, что в четверг министр в департаменте премьер-министра по делам религии Муджахид Юсоф отправляется в Крайстчерч, где будет представлять Малайзию на траурных церемониях.