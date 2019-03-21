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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

МИД Малайзии подтвердил гибель подростка во время теракта в Новой Зеландии

Ранее Мохаммад Хазик считался пропавшим без вести

СИНГАПУР, 21 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Малайзии подтвердило гибель 17-летнего подростка во время теракта в новозеландском Крайстчерче. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

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"С глубоким прискорбием сообщаем, что Мохаммад Хазик числится среди 50 погибших в результате произошедшей трагедии", - отметили в МИД. До недавнего времени молодой человек считался пропавшим без вести. Кроме того, во время нападения ранения получили еще трое граждан Малайзии, в том числе отец скончавшегося юноши.

Представители ведомства также сообщили, что в четверг министр в департаменте премьер-министра по делам религии Муджахид Юсоф отправляется в Крайстчерч, где будет представлять Малайзию на траурных церемониях.

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МалайзияНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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