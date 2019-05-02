Пожар в школе имени Пушкина в Сухуме локализован

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Пожарные расчеты локализовали огонь в сухумской школе имени Пушкина, где в четверг рано утром загорелась крыша здания. Об этом ТАСС сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Огонь локализован, работы идут к завершению. Пострадала крыша здания, говорить в целом о других повреждениях пока сложно, нужна экспертиза. Мы знаем, что горела только крыша, но от высокой температуры потрескались потолки", - сказал Квициния. По его словам, в тушении пожара участвовали 10 пожарных расчетов и более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в четверг в 06:40 мск в дежурную часть МЧС Абхазии поступило сообщение о возгорании в школе. Пожарные расчеты сразу выехали на место происшествия, огонь был замечен на крыше. К тушению пожара привлечены пожарные расчеты Сухума и районов республики.

Школа сильно пострадала а во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и была восстановлена впоследствии с помощью Российской Федерации.