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СК просит передать дело о крупном ДТП под Калугой в свое производство

В результате аварии погиб ребенок, еще восемь человек пострадали

ТАСС, 3 мая. Следственное управление СК РФ по Калужской области ходатайствует перед прокурором о передаче в свое производство уголовного дела по факту ДТП на трассе М3, в котором погиб ребенок, еще восемь человек получили травмы. Об этом в пятницу сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Следственное управление СК РФ по Калужской области ходатайствует перед прокурором о передаче уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей на трассе М3 "Украина" в Боровском районе, в котором погиб ребенок, в производство следователей СК России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УМВД России по Калужской области, по факту аварии полиция 3 мая возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Авария произошла 2 мая на 94-м км автотрассы М-3 в Калужской области. Столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, ехавший со стороны Москвы в направлении Калуги, столкнулся с автомобилями Daewoo и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении. От удара Chevrolet оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В последней машине находились восемь человек - две женщины и шестеро детей в возрасте от года до 12 лет. Все они получили травмы, пятилетний мальчик погиб.

"Следователи намерены принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств ДТП, сбора доказательственной базы по делу и обеспечения процессуальных прав потерпевших", - сообщает ведомство.

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