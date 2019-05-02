Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УМВД по области.

"Скончался ребенок 2013 года рождения, на месте аварии работает оперативно-следственная группа", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в аварии с участием четырех автомобилей на 94-м км автотрассы М-3.