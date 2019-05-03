Пожар в административном здании в Улан-Удэ ликвидирован

УЛАН-УДЭ, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в Улан-Удэ, погибших и пострадавших нет. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар возник в пятницу в двухэтажном административном здании на проспекте Автомобилистов. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела кровля на площади 450 кв. м, она была полностью охвачена огнем. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. Существовала угроза перехода огня на склад, пристроенный к зданию.

"Полная ликвидация [объявлена] в 11:04 мск. Пострадавших нет, два сторожа самостоятельно эвакуировались", - сказали в региональном главке МЧС.