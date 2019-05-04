СК возбудил дело после инцидента с ребенком, которого унесло на воздушном шаре в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило дело по факту организации полета на аэростате в Крыму, в результате которого 12-летнюю девочку начало уносить в сторону Черного моря, сообщается в субботу на сайте главка СК по республике.

Инцидент произошел 3 мая в 07:20 мск. При посадке воздушного шара, взлетевшего с площадки в районе села Журавки Кировского района, из корзины выпали три человека (семейная пара и инструктор), в то время как ребенок остался в ней. Шар вновь подняло в воздух потоком ветра, он начал удаляться в сторону Феодосийского залива. Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного домовладения в Феодосии, девочка не пострадала.

"Крымским следственным отделом на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты оболочка и гондола аэростата. Также изъяты документы на аэростат и на право управления воздушным судном.