В Хабаровске устранили аварию, оставившую без электричества почти 93 тыс. человек

ТАСС, 4 мая. Специалисты устранили аварию, которая в субботу оставила без энергоснабжения 92,8 тыс. человек в Хабаровске, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго.

"В 07:26 мск (14:26 местного времени) по сети 35 кВ большей части потребителей подано напряжение. В 08:05 мск (15:05 местного времени) первая цепь ВЛ 110 кВ "Южная - Бройлерная-2" включена в работу, подано напряжение на три ПС (подстанции) 110 кВ ("Бройлерная-2", "ЮМР", "ДВ ПТФ") и всем потребителям", - говорится в сообщении.