Следователи возбудили дело после ДТП под Краснодаром, где погибли пять человек

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемого виновника ДТП под Краснодаром, где погибли пять человек и двое получили травмы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении водителя Hyundai Accent, участника ДТП, в котором погибли пять человек и двое пострадали, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 3 мая на трассе Белореченск - Нижневеденеевский. Столкнулись автомобили Hyundai Accent и Hyundai Verna. В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли, двое - водитель Hyundai Accent, а также пассажир второй иномарки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.