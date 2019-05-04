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В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

Для тушения пожаров в регион направили дополнительные силы из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

ТАСС, 4 мая. Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Зонами ЧС определены территории города Кургана, Белозерского, Кетовского, Сафакульевского, Щучанского районов Курганской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в регион направили дополнительные силы для ликвидации пожаров. "Прибыл вертолет для тушения пожаров из Екатеринбурга, ожидается мобильная группировка из Тюмени - 20 человек и две единицы техники. Уральский учебно-спасательный центр Челябинска направит 50 человек. Все будут распределены по неблагоприятным местам, чтобы предотвратить угрозы населенным пунктам", - приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Олега Рожкова.

4 мая на территории Кургана горели два гектара сухой травы и 500 кв. м надворных построек, в результате чего, по оперативной информации, уничтожены пять домов. 3 мая курганские спасатели ликвидировали пожар на территории более 60 гектаров, который угрожал четырем населенным пунктам. Тушение осложняют сильные порывы шквалистого ветра, которые увеличивают площадь возгораний.

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РоссияКурганская область
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