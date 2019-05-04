В Кургане горят 2 га сухой травы и надворные постройки

ТАСС, 4 мая. Надворные постройки на площади 500 кв. м и 2 га сухой травы горят в Кургане. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На данный момент 500 кв. м - это надворные постройки и два гектара сухой травы. Это то, что сейчас ликвидируют пожарные", - сказал собеседник агентства.

"В 12:40 (10:40 мск) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы в городе Кургане, поселке Смолино. Из-за сильного ветра площадь пожара распространяется", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидируют более 100 человек.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороге ТАСС сообщили, что из-за возгорания останавливалось движение на территории Курганского региона. "4 мая в 15.31 (13.31 мск) на перегоне Курган - Утяк Курганского региона Южно-Уральской железной дороги в связи с возгоранием сухой травы было закрыто движение поездов. Для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд со станции Курган. В 16.48 (14.48 мск) движение на перегоне было открыто", - пояснили в пресс-службе.