Спасатели нашли тело мужчины, находившегося в перевернувшейся на Ангаре лодке

ТОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Тело мужчины, находившегося в лодке, перевернувшейся на Ангаре в Иркутской области, нашли и передали полиции, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Погибший мужчина обнаружен, тело передано сотрудникам полиции. Поисковые работы завершены. Тело найдено в акватории Ангары", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что еще пятерых человек, находившихся в лодке во время инцидента, госпитализировали с переохлаждением.

"Акваторию Ангары обследовали водолазы областной пожарно-спасательной службы. В 150 м от берега на глубине 3 м ими была обнаружена затонувшая лодка", - отмечает пресс-служба.

Моторная лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась на Ангаре 4 мая. Пятеро из них были спасены. По данным пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, люди находились в состоянии алкогольного опьянения, без спасательных жилетов. Из-за инцидента начата доследственная проверка.