Пожар на заводе под Владимиром полностью потушен

ТАСС, 5 мая. Пожарные ликвидировали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складе пиломатериалов на территории деревообрабатывающего завода в Александрове Владимирской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

"Полная ликвидация пожара - в 17:48 мск", - сказала она.

Пожар на складе пиломатериалов на территории деревообрабатывающего завода компании "Парус" возник в воскресенье в 12:30 мск. В 14:20 мск спасатели локализовали огонь на площади 2 тыс. кв. м, а в 14:50 мск ликвидировали открытое горение. В борьбе с огнем участвовали свыше 20 пожарных и порядка 10 единиц техники. "Погибших и пострадавших нет, причина пожара будет устанавливаться", - добавила Мищенко.