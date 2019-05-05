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AFP: в Бенине найдено тело гида пропавших без вести французских туристов

Сообщается, что власти уточняют версию о похищении французов

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники бенинского парка Пенджари, в котором в среду без вести пропали два французских туриста, обнаружили тело их гида. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, близкий к правительству Бенина.

"Тело гида было официально идентифицировано", - отметил источник, подчеркнув, что оно сильно "изуродовано". Он также добавил, что власти в настоящий момент уточняют версию о похищении французов.

Ранее телеканал France 24 со ссылкой на свои источники в регионе сообщил, что неизвестные застрелили гида французов, сожгли машину, на которой они передвигались, и похитили граждан Франции.

В субботу Министерство внутренних дел Бенина сообщило, что во время поисков туристов в парке Пенджари был обнаружен труп, идентифицировать который в короткие сроки не удалось.

В пятницу стало известно, что два гражданина Франции в сопровождении местного гида 1 мая отправились на прогулку в национальный парк Пенджари, расположенный на границе с Буркина-Фасо, а вечером не вернулись в гостиницу.

Парк Пенджари был основан в 1954 году, в 1986 году был объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают около 7 тыс. иностранных путешественников, из них около 40% - французские туристы.

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