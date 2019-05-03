СМИ: на северо-западе Бенина пропали двое французских туристов и местный житель

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Двое граждан Франции пропали без вести на северо-западе Бенина. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, туристы в сопровождении местного гида отправились в среду на прогулку в национальный парк Пенджари, расположенный на границе с Буркина-Фасо, а вечером не вернулись в гостиницу.

"Речь идет о двух французских туристах и их гиде, бенинце. Они не вернулись в отель, где их ожидали", - сказал представитель МИД Франции. По его словам, в настоящий момент "ведутся активные поиски" путешественников.

Парк Пенджари был основан в 1954 году, в 1986 году был объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают около 7 тыс. иностранных путешественников, из них около 40% - французские туристы.