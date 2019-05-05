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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновской области возросло до 10

Ранее сообщалось о шести пострадавших

ТАСС, 5 мая. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и четырех легковых автомобилей в Ульяновской области увеличилось с шести до 10. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 17:05 на 218-м км федеральной трассы М-5 "Урал", столкнулись автобус "Богдан", минивэн Lada Largus и легковые автомобили Opel Astra, Skoda Octavia и Kia Picanto. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"В результате ДТП водитель, трое пассажиров автомобиля Lada Largus и шесть пассажиров автобуса "Богдан" получили телесные повреждения. В настоящее время водитель и трое пассажиров автомобиля Lada Largus с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в ГИБДД России сообщали о шести пострадавших, включая двух пассажиров автобуса. Всего, по данным ведомства, в салоне находились 22 пассажира.

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