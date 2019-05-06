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Число жертв взрыва на химзаводе в Иллинойсе возросло до трех

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного погибшего

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Взрыв, прогремевший в пятницу на химическом заводе в Уокигане (штат Иллинойс), привел к гибели трех человек. Об этом сообщил в воскресенье информационному агентству Associated Press начальник городской пожарной службы Стивен Лензи.

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного погибшего.

Первоначально стало известно о четырех пострадавших от взрыва и еще трех, которые числились пропавшими без вести. Один из пострадавших умер в больнице, на месте ЧП были обнаружены тела двух человек. Поиски третьего продолжаются.

Предприятие AB Specialty Silicones расположено в 64 км севернее Чикаго и выпускает химические вещества, содержащие кремний. Как информировал начальник городской пожарной службы, взрыв и последовавший за ним пожар нанесли пяти зданиям ущерб в более $1 млн.

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