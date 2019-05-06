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Пострадавшие при пожаре сахалинцы начали получать единовременные выплаты

Про словам врио губернатора области, за первый день материальную помощь выдадут 12 погорельцам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Выплата материальной помощи погорельцам из села Красногорска (Томаринский район) на Сахалине началась в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"С сегодняшнего дня начался процесс предоставления выплат. Люди начали получать единовременные выплаты", - сообщили в правительстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко написал в своем Telegram-канале, что за первый день выплаты предусмотрены 12 погорельцам: 40 тыс. рублей из муниципального бюджета, еще 10 тыс. рублей - из областного. Четверым красногорцам, которых признали малоимущими, добавили еще 50 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос с жильем для пострадавших. Восемь из 20 необходимых квартир уже найдены, недостающие будут выкупаться на вторичном рынке.

Пожар произошел 3 мая, он уничтожил восемь жилых домов. Идет процесс восстановления документов погорельцев. В Томаринском районе и Южно-Сахалинске открыли пункты приема помощи. Всего без жилья остались 34 человека, в том числе четверо детей.

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