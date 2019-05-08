Погибшие в Республике Алтай туристы не были студентами НГУ

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Среди погибших в Республике Алтай туристов не было студентов Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщили в среду ТАСС в университете.

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. В числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов. Ранее местные СМИ сообщали, что в поход отправились студенты НГУ.

"Они [члены группы] не являются на данный момент студентами НГУ", - сообщили в вузе.

Члены группы погибли в районе Южно-Чуйского хребта, где произошел сход лавины. Двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли из-за отсутствия связи в горах.