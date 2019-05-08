{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

Родственники 30 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево сдали пробы ДНК для опознания

Соответствующая экспертиза также установит точные причины гибели людей, сообщили в медицинских службах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Эксперты для процедуры опознания взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

На эту тему
Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Опознание проводится в морге судебно-медицинской экспертизы в Москве. "Опознание практически всех погибших можно провести только по ДНК-экспертизе. В настоящее время пробы взяты у родственников 30 погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе экспертизы будут установлены и точные причины гибели людей. "Предположительно, большинство погибли от отравления токсическими продуктами горения. Практически все эти пассажиры находились в хвостовой части самолета. Шансы на спасение, судя по тому, как развивался пожар, у них были минимальны", - пояснили в медицинских службах.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Экипаж обнаружил задымление в салоне самолета при вылете из Белгорода в Калининград
Причины происшествия сейчас устанавливаются
Читать полностью