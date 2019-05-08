Родственники 30 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево сдали пробы ДНК для опознания

Опознание проводится в морге судебно-медицинской экспертизы в Москве. "Опознание практически всех погибших можно провести только по ДНК-экспертизе. В настоящее время пробы взяты у родственников 30 погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе экспертизы будут установлены и точные причины гибели людей. "Предположительно, большинство погибли от отравления токсическими продуктами горения. Практически все эти пассажиры находились в хвостовой части самолета. Шансы на спасение, судя по тому, как развивался пожар, у них были минимальны", - пояснили в медицинских службах.