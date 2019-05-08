{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

Росавиация не будет комментировать авиакатастрофу SSJ-100 до публикации официальных данных

В ведомстве также напомнили позицию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Росавиация воздержится от комментариев по поводу авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево, до момента появления официальной информации. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении ведомства.

На эту тему
Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Росавиация сообщает, что воздерживается от каких-либо комментариев о ходе расследования, обстоятельствах и причинах авиационного происшествия до публикации официальной информации уполномоченных органов", - подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве также напомнили, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные результаты расследования авиакатастрофы самолета SSJ-100, а не на "эмоциональный фон в социальных сетях".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование ЧП с SSJ-100
Экипаж обнаружил задымление в салоне самолета при вылете из Белгорода в Калининград
Причины происшествия сейчас устанавливаются
Читать полностью