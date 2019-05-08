Росавиация не будет комментировать авиакатастрофу SSJ-100 до публикации официальных данных

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Росавиация воздержится от комментариев по поводу авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево, до момента появления официальной информации. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении ведомства.

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"Росавиация сообщает, что воздерживается от каких-либо комментариев о ходе расследования, обстоятельствах и причинах авиационного происшествия до публикации официальной информации уполномоченных органов", - подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве также напомнили, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные результаты расследования авиакатастрофы самолета SSJ-100, а не на "эмоциональный фон в социальных сетях".