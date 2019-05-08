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СК допустил отсутствие криминального следа в смерти полицейского в Москве

Назначена судебно-медицинская экспертиза

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Смерть сотрудника полиции, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено в общественном туалете неподалеку от Кремля в центре Москвы, скорее всего, не носит криминального характера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"8 мая 2019 года в центре Москвы обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено", - сказали в ведомстве.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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