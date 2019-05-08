Сообщения о минировании двух ТЦ в Хабаровске оказались ложными

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обследовали здания двух торговых центров в Хабаровске после сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В среду днем в Хабаровске посетителей торговых центров "Южный парк" и "Дом одежды" эвакуировали из-за сообщений о минировании. "Помещения торговых центров проверил кинолог с собакой. Предметов, представляющих опасность жизни и здоровья граждан, не обнаружено", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Устанавливается личность злоумышленника.

Звонки о минировании в среду поступили также в торговые центры и учреждения Барнаула, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Владивостока и других городов.