Специалисты приступили к работе на месте схода лавины на Алтае, где погибли семь человек

ТАСС, 8 мая. Группы спасателей с кинологами на двух вертолетах прибыли на место схода лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, где погибли семь туристов. Специалисты уже начали там поисковые работы, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Долетели, приступили к работам, связи [сотовой] нет. Будут периодически организовывать связь [через спутник] по решению старшего [спасательной группы]", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поиски могут растянуться на неопределенный срок из-за большого объема сошедшего снега.

Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. В результате семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. В числе погибших - глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой.