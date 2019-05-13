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СМИ: число погибших из-за циклона "Фани" в Индии увеличилось до 77

Власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн. человек

ТАСС, 13 мая. Число погибших в Индии из-за циклона "Фани", который обрушился 3 мая на восточный штат Одиша, возросло до 77 человек. Об этом сообщила в понедельник газета Gulf News.

Ранее агентство ANI информировало о 64 жертвах стихии и не менее 300 пострадавших.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья. Сотни тысяч местных жителей из-за разгула стихии лишились крова.

Циклон, обрушившийся на Одишу 3 мая, стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он принес с собой ливни и ветра, порывы которых достигали 55 м/с. В 1999 году подобный циклон стал причиной гибели более 10 тыс. человек.

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