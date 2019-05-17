Верховный суд Дагестана оставил под арестом главу Минэкономики республики Хасбулатова

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов. Об этом сообщается в пятницу на сайте ВС республики.

"Верховный суд республики не нашел оснований для смягчения избранной районным судом санкции и апелляционным постановлением от 17 мая 2019 года оставил постановление районного суда в силе, уточнив дату окончания срока действия меры пресечения: до 20 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.

"Защитники подозреваемого, посчитав принятый судебный акт необоснованным и немотивированным, обжаловали его с просьбой избрать в отношении своего подзащитного не связанную с лишением свободы меру пресечения", - добавили в суде.

Дело Хасбулатова

Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). На следующий день Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 30 июня 2019 года.

Хасбулатов занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позднее Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов были оставлены в силе.