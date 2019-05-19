Пожар в кафе в Анапе потушили

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Спасательные службы потушили пожар в одноэтажном деревянном здании в Анапе, где располагалось кафе. Пострадавших нет, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по улице Калинина в Анапе поступило в воскресенье в 14:55 мск. По данным пресс-службы, огонь охватил одноэтажное деревянное здание, пристроенное к пятиэтажному строению, были эвакуированы 15 человек. В 15:37 мск была объявлена локализация пожара на площади около 200 кв. м.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, пожар возник в кафе, оно практически полностью выгорело.

"В 16:30 мск объявлена ликвидация пожара в Анапе по улице Калинина. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 64 человека и 18 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.