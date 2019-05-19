Спасатели обнаружили тело третьего рыбака, погибшего в Сургутском районе ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили и достали из воды тело третьего рыбака, погибшего в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Вадим Симоненко.

"Третьего погибшего обнаружили. Тела отправлены на опознание. По словам очевидцев, лодка перевернулась, выплыть мужчины не смогли, причину установят следователи", - сказал он.

ЧП произошло 18 мая. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в протоке реки Обь, недалеко от деревни Сайгатина. Мужчины утонули. Тела двух рыбаков спасатели обнаружили сразу.