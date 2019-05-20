Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в ходе драки в Зеленограде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины в московском округе Зеленоград. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в убийстве задержан мужчина 1975 года рождения, инженер ООО "Протон". В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт задержания, не уточнив подробностей.

Ранее сообщалось, что в 17-м районе столичного района Зеленоград произошла массовая драка. Стороны применяли друг против друга ножи. В результате погиб один человек, еще один получил тяжелое ранение.