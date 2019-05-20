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В МЧС уточнили число пострадавших от хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове

По данным ведомства, один человек был госпитализирован и трое погибли

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пресс-служба МЧС РФ уточнила, что при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове травмы получил один человек.

"По уточненным данным, погибли три человека, один получил травмы и был госпитализирован", - сказали в ведомстве.

Хлопок паров топлива в 25-кубовой пустой емкости для топлива на АЗС в Северном проезде Серпухова произошел около 16:00 мск во время сварочных работ. Возгорания не последовало.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

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