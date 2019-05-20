Пожар в автосалоне в Кемерове ликвидировали

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Пожарные в Кемерове полностью ликвидировали пожар в крупном автосалоне в Кемерове. Площадь пожара, по уточненным данным, составила около 4 тыс. кв. м, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Шульгин.

"Пожар был на всей площади крыши автосалона, порядка 4 тысяч квадратных метров. В 22:15 (18:15 мск) пожар был ликвидирован, причины пожара будут установлены специалистами", - сказал Шульгин

Он также уточнил, что первые подразделения пожарной охраны прибыли на место уже через 4 минуты после поступления сигнала о возгорании. Огонь мог перекинуться на соседние здания и расположенную рядом с горевшим автоцентром заправку, однако этого удалось не допустить. На борьбу с пожаром спасателям потребовалось в общей сложности порядка 2,5 часов.

В ликвидации пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности, было задействовано более 90 человек личного состава кемеровской пожарной охраны и 29 единиц спецтехники, в том числе две автовышки.

Сгоревший автосалон являлся одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника "2ГИС", в здании располагались дилеры марок Hyundai и Skoda.