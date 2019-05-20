Мальчика, пропавшего утром в Калуге по пути в школу, нашли живым

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Восьмилетнего мальчика, пропавшего утром 20 мая по пути в школу, найшли сотрудники полиции. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"Сотрудники полиции установили местонахождение [мальчика]. В настоящее время с ребенком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ребенка передадут родителям. В официальной группе "Лиза Алерт. Калуга" в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что школьник был в одном из торговых центров Калуги.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ученик утром ушел в школу, но в учебном заведении так и не появился. Сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, однако когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.