СМИ: число жертв обрушения крыши в баре в Китае увеличилось до 4 человек

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Жертвами обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР стали четыре человека. Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", еще 87 получили ранения.

Эти данные актуальны на 09:00 вторника по местному времени (04:00 мск). Состояние пострадавших, по информации "Синьхуа", оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось о трех погибших и 87 пострадавших. Еще четыре человека предположительно находились под завалами.

Полиция задержала семь подозреваемых в причастности к инциденту. В общей сложности 23 человека были допрошены в ходе расследования.

Обрушение крыши произошло в баре "0776" в понедельник ночью около 01:00 по местному времени (20:00 мск воскресенья). В спасательной операции на месте ЧП были задействованы 260 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники. Причина инцидента устанавливается.