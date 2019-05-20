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Обновлено 

СМИ: в Китае один человек погиб при обрушении крыши бара

Также сообщается о 77 пострадавших

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и 77 пострадали в понедельник в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На 05:30 по местному времени (00:30 мск) 12 человек госпитализированы, 52 также находятся под наблюдением врачей, однако их травмы характеризуются как легкие. Еще 13 пострадавших после оказания им незначительной помощи отпущены домой.

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.

В новость были внесены изменения (3:55 мск) - обновлен источник

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