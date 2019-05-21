ФСБ просит суд оставить Уилана в СИЗО до 29 августа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей гражданину США и ряда других государств Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже против РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Следственные органы ходатайствуют о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 августа. Судебное заседание назначено на 24 мая в 11:00 мск", - сказала пресс-секретарь Ксения Первовласенко.

ФСБ объявила о задержании 28 декабря 2018 года в Москве Пола Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением спецслужбы в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Помимо подданства Великобритании, у Уилана есть гражданства США, Канады и Ирландии. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 28 мая.