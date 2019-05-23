Абызов перевел из СИЗО своим адвокатам 25 млн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов из СИЗО перевел своим адвокатам 25 млн рублей. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь Сергей Степанов.

"Абызов из СИЗО отправил своей гражданской жене 30 млн рублей, 25 млн из которых она сразу же перевела его адвокатам. Это часть той большой игры, которую Абызов пытается играть из СИЗО", - сказал следователь.

Следователь уточнил, что 5 млн рублей на счете гражданской жены были арестованы. По заявлениям защиты, арест этих средств препятствует получению лечения родными Абызова.

На заседании Басманного суда Москвы в четверг интересы Абызова представляли восемь адвокатов, чьи выступления заняли около четырех часов. Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.