СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь в аэропорту Домодедово по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщила Петренко.

По данным СК, в четверг рейс Москва - Симферополь вернулся в Домодедово из-за неадекватного поведения и ухудшения самочувствия пассажира 1987 года рождения. Прибывшие к самолету врачи стали оказывать мужчине медпомощь, но он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Внешних признаков насильственной смерти также не обнаружено.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти пассажира. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате.