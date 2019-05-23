Пассажир, из-за поведения которого в Домодедово вернули рейс, умер после приезда медиков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вернули в столичный аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения пассажира на борту, который позднее умер в машине врачей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва - Симферополь, вернулся в аэропорт Домодедово. Причиной послужило неадекватное поведение одного из пассажиров. После приземления на борт прибыли полицейские и задержали правонарушителя. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что правонарушитель был передан бригаде врачей. "В автомобиле медицинской службы он умер. Причина смерти устанавливается", - добавил собеседник агентства.