В Якутии 15 учеников сельской школы госпитализировали с признаками отравления

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Число учеников сельской школы в Якутии, госпитализированных с признаками пищевого отравления, увеличилось до 15, сообщили ТАСС в пятницу в минздраве республики.

"Госпитализировано 15 учеников сельской малокомплектной школы Олекиминксого района в возрасте до 14 лет. Их состояние - средней тяжести. По предварительным данным, все они питались в школьной столовой", - сказал представитель министерства.

Ранее сообщалось, что 10 школьников обратились к медикам с признаками пищевого отравления.

Прокуратура района начала проверку по сообщению об отравлении школьников, в ходе которой будет дана оценка соблюдению санитарных норм при организации питания в образовательном учреждении.