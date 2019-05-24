Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан назвал себя жертвой политического киднеппинга

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан назвал себя жертвой политического киднеппинга и обвинил следствие в оказании давления в следственном изоляторе, передает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Мне угрожают, я жертва политического киднеппинга. У меня нет медицинского обслуживания <...>, никакие письма мне не приходят, <...> они пытаются подавить меня", - сказал Уилан.

Он также обвинил следствие в унижении его достоинства и попросил иностранных журналистов привлечь внимание к его положению.

Лефортовский суд в пятницу продлил до 29 августа срок содержания Уилана в СИЗО.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.