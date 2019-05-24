Адвокат Уилана отметил, что следствие не применяло насилие к его подзащитному

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следствие не применяло к обвиняемому в шпионаже гражданину США и других государств Полу Уилану насилия, его жалобы связаны с "противоестественными условиями" его содержания в СИЗО. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Прямых угроз от следствия Уилану не было. Заявляя об угрозе, Уилан имеет ввиду, что его могут незаконно осудить. Также речь идет о тяжелых условиях содержания в СИЗО - там нет штатного стоматолога, нет переводчика, есть бытовые трудности", - рассказал Жеребенков.

Уилан в пятницу обвинил следствие в унижении его достоинства и назвал свое уголовное преследование "политическим киднеппингом".

Лефортовский суд в пятницу продлил до 29 августа срок содержания Уилана в СИЗО. Адвокат сообщил, что будет обжаловать это решение.

Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, был задержан 28 декабря прошлого года в Москве сотрудниками ФСБ при проведении им шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.